Второй этап Кубка мира по самбо: у двоих кыргызстанцев бронзовые медали

В Чолпон-Ате стартовал второй этап Кубка мира по самбо. Соревнования проходят в четырех дисциплинах — мужское спортивное самбо; мужское боевое самбо; женское спортивное самбо; женское боевое самбо.

В первый день соревнований на ковер вышли спортсмены весовой категории до 88 килограммов. Первое место занял Аслан Абазов, на втором — Хожиакбар Саидов. Бронза сразу у двух представителей сборной Кыргызстана — Асылбек уулу Жамалбека и Фаруха Мамаджанова.

Обладатели золота и серебра — представители команды ФИАС-1. Напомним, самбисты из России на всех турнирах, за исключением национальных, выступают под названием ФИАС-1 с флагом и гимном Международной федерации самбо.

В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из 14 государств.