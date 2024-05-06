21:27
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Спорт

Молодежный чемпионат Азии по боксу. Еще у одного кыргызстанца серебряная медаль

В Астане (Казахстан) сегодня проходят финальные встречи молодежного чемпионата Азии по боксу. Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Азиатской конфедерации бокса.

В весовой категории до 80 килограммов Мухаммадазиз Закиров встречался со спортсменом из Казахстана Мадияром Бексултановым. Соперник кыргызстанца оказался сильнее.

Напомним, Амантур Джумаев (до 54 килограммов) и Зафарбек Камилов (до 51 килограмма) завоевали серебряные медали.

Отметим, шесть спортсменов из Кыргызстана стали бронзовыми призерами турнира.
Ссылка: https://24.kg/sport/293338/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Молодежный чемпионат Азии по боксу. Еще один кыргызстанец выиграл серебро
Молодежный чемпионат Азии по боксу. Кыргызстанец выиграл серебряную медаль
Боксер из Кыргызстана Бекзат Эргешов завоевал серебро Кубка мира нефтяных стран
Три боксера из Кыргызстана завоевали бронзу Кубка мира нефтяных стран
Кыргызстанец завоевал бронзу на турнире по боксу в Баку
Дзюдо, муай-тай и отбор на чемпионат мира. Соревнования с участием кыргызстанцев
Суперлига, борьба и Кубок АФК. Соревнования с участием кыргызстанцев
Три медали завоевали боксеры из Кыргызстана на турнире в России
Чемпионаты страны и мира. Соревнования с участием кыргызстанцев
Кыргызстанец выиграл турнир по боксу в Болгарии
Популярные новости
Кыргызстанцы в&nbsp;призерах Иссык-Кульского международного марафона Кыргызстанцы в призерах Иссык-Кульского международного марафона
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу одержал вторую победу в&nbsp;UFC Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу одержал вторую победу в UFC
Молодежный чемпионат Азии по&nbsp;боксу. Кыргызстанец выиграл серебряную медаль Молодежный чемпионат Азии по боксу. Кыргызстанец выиграл серебряную медаль
Футбол и&nbsp;ММА. Соревнования с&nbsp;участием кыргызстанцев Футбол и ММА. Соревнования с участием кыргызстанцев
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
6 мая, понедельник
21:26
Санжар Муканбетов назначен директором недавно созданного национального института Санжар Муканбетов назначен директором недавно созданног...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 мая: осадки не ожидаются
20:42
За четыре месяца Кыргызстан экспортировал почти 80 тысяч голов скота
20:23
Обещала отправить на работу в Англию. В Баткенской области задержана мошенница
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»