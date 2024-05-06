Молодежный чемпионат Азии по боксу. Еще у одного кыргызстанца серебряная медаль

В Астане (Казахстан) сегодня проходят финальные встречи молодежного чемпионата Азии по боксу. Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Азиатской конфедерации бокса.

В весовой категории до 80 килограммов Мухаммадазиз Закиров встречался со спортсменом из Казахстана Мадияром Бексултановым. Соперник кыргызстанца оказался сильнее.

Напомним, Амантур Джумаев (до 54 килограммов) и Зафарбек Камилов (до 51 килограмма) завоевали серебряные медали.

Отметим, шесть спортсменов из Кыргызстана стали бронзовыми призерами турнира.