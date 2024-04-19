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Спорт

Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль на Гран-при по самбо в Кемерово

В городе Кемерово прошел первый в 2024 году этап Гран-при по самбо. Об этом сообщается на сайте всероссийской федерации данного вида спорта.

В весовой категории свыше 98 килограммов бронзовую медаль завоевал кыргызстанец Бекболот Токтогонов.

Всероссийской федерации самбо
Фото Всероссийской федерации самбо. Призеры в весовой категории свыше 98 кг

Как сообщается, в каждой весовой категории было заявлено по четыре участника: два спортсмена, прошедшие отбор по итогам чемпионата и Кубка России, один иностранный самбист и представитель региона, в котором проходит Гран-при.

Призовой фонд турнира — более 1 миллиона рублей.

Ссылка: https://24.kg/sport/291995/
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