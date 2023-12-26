01:57
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Спорт

Жоламан Шаршенбеков: Грустно, что некоторые исказили мое личное мнение и мысли

Борец Жоламан Шаршенбеков разместил пост в Instagram, где отметил, что каждый кыргызстанец имеет право выражать свое мнение.

По его словам, он будет делать все возможное, чтобы представлять флаг страны на мировой арене. Спортсмен также подчеркнул, что не смешивает политику и профессиональный спорт. «Но в то же время грустно, что некоторые люди искажают мое личное мнение и мысли», — заключил он.

Ранее двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе заявил, что выступает против изменения флага Кыргызстана, и сообщил, что будет выступать на соревнованиях под прежним. Ему ответил председатель ГКНБ. «Ни один спортсмен без государственного флага не имеет права выступать ни в каких официальных соревнованиях. Пусть хоть только попробует!» — написал Камчыбек Ташиев.

Напомним, Жогорку Кенеш рассмотрел и принял без обсуждения законопроект об изменении флага в трех чтениях. За проголосовало 59 депутатов, против — 5. Президент подписал документ.
Ссылка: https://24.kg/sport/283164/
просмотров: 5859
Версия для печати
Материалы по теме
Изменение флага. На допрос вызвали журналистов, активистов и граждан
На площади Ала-Тоо водрузили новый флаг. На нем 39 лучей, вместо 40
Спонсоров не будет? Местные власти объявляют тендеры на закупку новых флагов
Тайные роды, герб, гимн. О чем говорили нардепы под конец 2023-го
Изменение флага. Бережное отношение к старому стягу сохранится
Президент подписал закон о новом флаге Кыргызстана
Чемпион мира Дастан Шаршеев заявил, что не признает новый флаг
Медеткан Шеримкулов раскритиковал власти за изменение флага
В пику большинству. Чиновники устроили флешмоб в поддержку нового флага
Чемпион мира по борьбе Жоламан Шаршенбеков выступил против изменения флага КР
Популярные новости
Как выбрать лыжи и&nbsp;сноуборд. Советы новичкам Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам
Кубок Азии по&nbsp;футболу. Назван состав сборной Кыргызстана Кубок Азии по футболу. Назван состав сборной Кыргызстана
В&nbsp;традиционном турнире по&nbsp;футзалу &laquo;Наристе&raquo; принимают участие 125 команд В традиционном турнире по футзалу «Наристе» принимают участие 125 команд
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки