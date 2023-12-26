Жоламан Шаршенбеков: Грустно, что некоторые исказили мое личное мнение и мысли

Борец Жоламан Шаршенбеков разместил пост в Instagram, где отметил, что каждый кыргызстанец имеет право выражать свое мнение.

По его словам, он будет делать все возможное, чтобы представлять флаг страны на мировой арене. Спортсмен также подчеркнул, что не смешивает политику и профессиональный спорт. «Но в то же время грустно, что некоторые люди искажают мое личное мнение и мысли», — заключил он.

Ранее двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе заявил, что выступает против изменения флага Кыргызстана, и сообщил, что будет выступать на соревнованиях под прежним. Ему ответил председатель ГКНБ. «Ни один спортсмен без государственного флага не имеет права выступать ни в каких официальных соревнованиях. Пусть хоть только попробует!» — написал Камчыбек Ташиев.

Напомним, Жогорку Кенеш рассмотрел и принял без обсуждения законопроект об изменении флага в трех чтениях. За проголосовало 59 депутатов, против — 5. Президент подписал документ.