Айсулуу Тыныбекова признана лучшей в мире среди женщин-борцов в 2023 году по версии Объединенного мира борьбы (UWW).

Фото UWW. Айсулуу Тыныбекова признана лучшей в мире среди женщин-борцов в 2023 году

В уходящем году кыргызстанка вернулась на вершину мирового рейтинга, набрав 95 тысяч 575 баллов. Напомним, наша спортсменка выиграла чемпионат мира, чемпионат Азии, рейтинговые турниры в Венгрии и Египте и завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Китае.

«Как бы безумно ни звучало это, но Тыныбекова в 30 лет повернула время вспять в 2023 году и провела за эти 12 месяцев лучший этап своей карьеры. Возродившаяся кыргызская звезда показала, насколько она мотивирована вернуться в отличную форму во время двух крупнейших соревнований сезона — чемпионата мира и Азии», — говорится в сообщении UWW.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, обладатель нескольких уникальных достижений. Она завоевала серебро на Олимпиаде-2020 в Токио, в прошлом году выиграла серебряную медаль в Улан-Баторе на чемпионате Азии по борьбе, а в 2023-м завоевала золото в Астане, став пятикратной обладательницей титула. Айсулуу Тыныбекову ранее признавали лучшей спортсменкой в женской борьбе Азии.