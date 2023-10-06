Айсулуу Тыныбекова досрочно победила вьетнамку и поборется за бронзу Азиады

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова поборется за бронзовую медаль Азиатских игр в Китае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

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В весовой категории до 62 килограммов в первом раунде утешительного турнира она со счетом 10:0 победила спортсменку из Вьетнама.

Напомним, в четвертьфинале кыргызстанка уступила японке Ноноке Озаки, которая смогла выйти в финал.

Соперницей Айсулуу Тыныбековой станет Ирина Кузнецова из Казахстана.

Отметим, в турнире по вольной борьбе в финал вышли Нурзат Нуртаева и Айпери Медет кызы. Бекзат Алмаз уулу будет бороться также за бронзу.

Начало финальных схваток — 15.00 по бишкекскому времени.