Кыргызстанки Айпери Медет кызы и Нурзат Нуртаева поборются за золото Азиады

Кыргызстанцы провели свои схватки в 1/2 финала на Азиатских играх в Китае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Айпери Медет кызы (до 76 килограммов) одолела спортсменку из Тайваня, Нурзат Нуртаева (до 68 килограммов) — из Монголии, кыргызстанки вышли в финал.

Бекзат Алмаз уулу (до 57 килограммов) уступил сопернику из Северной Кореи и проведет схватку за бронзовую медаль.

Еще одна кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова (до 62 килограммов) уступила сопернице из Японии в четвертьфинале. Она получила шанс побороться за бронзовую медаль, так как японка вышла в финал.