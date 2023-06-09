Чемпионат Азии и Океании по самбо. У кыргызстанцев еще 12 медалей

Спортсмены из Кыргызстана завоевали 12 медалей чемпионата Азии и Океании по самбо, который проходит в Астане с 7 по 11 июня. Об этом сообщается на сайте sambo.sport.
Во второй день турнира прошли соревнования среди мастеров и юниоров.
Юниоры в боевом самбо принесли в копилку две серебряные медали и пять бронзовых. У мастеров пять бронзовых наград.
В первый день кыргызстанцы завоевали медали в турнире среди слепых и слабовидящих (SVI-1). Золото у Бексултана Абдахим уулу, серебро — у Суймонкула Молдобекова.
Сегодня проходят соревнования среди женщин и молодежи (юноши и девушки) по боевому самбо.