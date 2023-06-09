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Спорт

Чемпионат Азии и Океании по самбо. У кыргызстанцев еще 12 медалей

Спортсмены из Кыргызстана завоевали 12 медалей чемпионата Азии и Океании по самбо, который проходит в Астане с 7 по 11 июня. Об этом сообщается на сайте sambo.sport.

Во второй день турнира прошли соревнования среди мастеров и юниоров.

Юниоры в боевом самбо принесли в копилку две серебряные медали и пять бронзовых. У мастеров пять бронзовых наград.

В первый день кыргызстанцы завоевали медали в турнире среди слепых и слабовидящих (SVI-1). Золото у Бексултана Абдахим уулу, серебро — у Суймонкула Молдобекова.

Сегодня проходят соревнования среди женщин и молодежи (юноши и девушки) по боевому самбо.
Ссылка: https://24.kg/sport/267677/
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