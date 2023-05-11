Биатлонист из Кыргызстана завоевал лицензию на зимнюю юношескую Олимпиаду

Накануне президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана Садыр Мамытов встретился с биатлонистом Артуром Сапарбековым, который получил лицензию на зимние юношеские Олимпийские игры в Канвоне (Республика Корея), и его тренером Александром Левданским. Об этом сообщает НОК в Instagram.

Артур Сапарбеков принял участие во многих престижных турнирах, набрал достаточно очков для путевки на Олимпиаду.

Садыр Мамытов поздравил Артура Сапарбекова и пожелал удачи в предстоящих стартах.

IV зимние юношеские Олимпийские игры пройдут 19 января — 1 февраля 2024 года. Соревнования проводят среди спортсменов от 15 до 18 лет.