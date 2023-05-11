22:42
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Спорт

Биатлонист из Кыргызстана завоевал лицензию на зимнюю юношескую Олимпиаду

Накануне президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана Садыр Мамытов встретился с биатлонистом Артуром Сапарбековым, который получил лицензию на зимние юношеские Олимпийские игры в Канвоне (Республика Корея), и его тренером Александром Левданским. Об этом сообщает НОК в Instagram.

Артур Сапарбеков принял участие во многих престижных турнирах, набрал достаточно очков для путевки на Олимпиаду.

Садыр Мамытов поздравил Артура Сапарбекова и пожелал удачи в предстоящих стартах.

IV зимние юношеские Олимпийские игры пройдут 19 января — 1 февраля 2024 года. Соревнования проводят среди спортсменов от 15 до 18 лет.
Ссылка: https://24.kg/sport/265230/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Олимпиада-2026. Претендующим на участие спортсменам из Кыргызстана платят $750
Спортсмены обеспокоены задержкой закупа лекарств. Тендер не состоялся
Кыргызстанцы завершили выступление на юношеской Олимпиаде. Результаты
Болеем за наших. Кто из кыргызстанцев поехал на зимнюю юношескую Олимпиаду
Школьник из Кыргызстана завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде
В 2023 году школьники Кыргызстана выиграли 57 медалей на олимпиадах
МОК допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024
Олимпиада-2024. Объявлен конкурс на разработку дизайна формы сборной Кыргызстана
Школьники Кыргызстана завоевали 5 медалей на Балканской олимпиаде по информатике
Школьники Кыргызстана могут принять участие в Сеченовской олимпиаде
Популярные новости
Турнир по&nbsp;кок-бору &laquo;Нооруз 2024&raquo; завершился победой команды &laquo;Ынтымак&raquo; Турнир по кок-бору «Нооруз 2024» завершился победой команды «Ынтымак»
Отбор на&nbsp;чемпионат мира. Футболисты из&nbsp;Кыргызстана выиграли у&nbsp;Китайского Тайбэя Отбор на чемпионат мира. Футболисты из Кыргызстана выиграли у Китайского Тайбэя
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу играет с&nbsp;Китайским Тайбэем. Прямой эфир Сборная Кыргызстана по футболу играет с Китайским Тайбэем. Прямой эфир
Отбор на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;футболу. Кай Мерк забил гол, пробежав через все поле Отбор на чемпионат мира по футболу. Кай Мерк забил гол, пробежав через все поле
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
25 марта, понедельник
22:37
В Минсельхозе рассказали, где прибыльнее выращивать племенной скот В Минсельхозе рассказали, где прибыльнее выращивать пле...
22:17
Садыр Жапаров подписал указ по развитию футбола в Кыргызстане на 2024–2034 годы
22:00
Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
21:48
Администрация президента ждет снижения учетной ставки Нацбанка в апреле
21:46
Теракт в «Крокус Сити Холле». В суд доставили еще трех подозреваемых: кто они