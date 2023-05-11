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Спорт

На Иссык-Куле пройдет абсолютный чемпионат Кыргызстана по марафонскому бегу

В Кыргызстане в рамках международного Иссык-Кульского марафона Run the Silk Road — SCO пройдет абсолютный чемпионат страны по марафонскому бегу (дистанция — 42 километра 195 метров). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Старт будет дан 13 мая в селе Бактуу-Долоноту.

Регистрация участников состоится 12 мая на ипподроме с пометкой чемпионата по марафонскому бегу. При себе иметь медицинскую справку, выданную не ранее 12 мая 2022 года с указанием допуска прохождения данной дистанции.

Фиксирование результатов участников происходит с помощью транспондерной системы, дополнительно ручным хронометражом.

Награждение производится с 1-го по 3-е место (дипломами и медалями соответствующих степеней).

Отмечается, что участники дистанции марафона Иссык-Кульского марафона Run the Silk Road — SCO автоматически становятся участниками чемпионата.
Ссылка: https://24.kg/sport/265176/
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