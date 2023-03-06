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Спорт

Должны показать достойную игру. Тренер сборной Кыргызстана о матче с Россией

Сегодня в Бишкеке состоятся товарищеские матчи сборных России и Кыргызстана по мини-футболу.

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«Нашей первоначальной задачей было подготовиться именно к игре с Россией. Это очень сильный соперник. Времени было мало. В будущем у команды будет еще отбор на чемпионат Азии, но матчи с РФ на данный момент важнее, потому что для наших парней эта сборная — отличная мотивация и опыт», — отметил на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Кыргызстана Марат Дуванаев.

По его словам, атмосфера в команде хорошая.

«Сборная готова к матчу. Мы должны показать достойную игру», — добавил Марат Дуванаев.

Напомним, встречи пройдут 6 и 7 марта. Вместе с основной сборной России в Бишкек приехала юношеская национальная команда, которая также проведет две игры против кыргызстанских сверстников.
Ссылка: https://24.kg/sport/260067/
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