Танцоры из Кыргызстана завоевали медали на Открытом кубке Азии в Нур-Султане

В Нур-Султане в рамках всемирного фестиваля Silk Way — 2022 прошел Открытый кубок Азии по танцевальному спорту. Об этом сообщил президент федерации КР Cергей Титунин в Facebook.

В фестивале приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов из 10 стран.

Дуэт Фарух Мамаджанов и Регина Лисовская стал чемпионом в категории «Латина». Дуэт Говард Чолпонбаев и Айбийке Нурланова стал чемпионом в молодежной категории «Стандарт», а также завоевал третье место в категории «Латина», а в категории «Молодежь + Взрослые» («Стандарт») — первое.

Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова стали вице-чемпионами в молодежной категории «Латина», в «Молодежь + Взрослые» («Латина») заняли первое место.