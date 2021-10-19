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Спорт

Айсулуу Тыныбекова навестила тройняшек, названных в честь борцов женской сборной

Двукратная чемпионка мира Айсулуу Тыныбекова пришла на выписку из роддома тройняшек, названных в честь членов сборной Кыргызстана по женской борьбе. Фотографии серебряный призер Олимпиады в Токио опубликовала на своей странице в Facebook.

Айсулуу Тыныбекова отметила, что в первый раз в жизни посетила родильный дом. «Я познакомилась с мамой тройняшек. Сестренкам Айсулуу, Айпери и Аймээрим желаю вырасти счастливыми, сильными, добрыми и знаменитыми на весь мир девушками», — пожелала она.

Напомним, тройняшек, родившихся 5 октября, назвали в честь членов сборной Кыргызстана по женской борьбе Айсулуу Тыныбековой, Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазаровой.
Ссылка: https://24.kg/sport/210891/
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