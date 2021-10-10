Лучшие! Победительницам чемпионата мира по борьбе художница посвятила картину

Известная художница Татьяна Зеленская посвятила свою новую работу членам сборной Кыргызстана по спортивной борьбе, ставшими победительницами чемпионата мира в Норвегии.
Она подписала свою картину «Лучшие». Пользователи соцсетей оставляют художнице комментарии с благодарностью.
Ранее президент Садыр Жапаров поздравил спортсменок Айсулуу Тыныбекову, Мээрим Жуманазарову и Айпери Медет кызы с победой на чемпионате мира по борьбе. Мээрим Жуманазарова выиграла чемпионат мира по борьбе, который проходит в Осло. В финале она одолела Рин Мияджи из Японии, уложив соперницу на лопатки (туше).
Айсулуу Тыныбекова в весовой категории до 62 килограммов в финале чемпионата мира по борьбе выиграла у Кайлы Коллин Кийоко Миракл из США.
Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла схватку за третье место на чемпионате мира по борьбе. Ее соперницей была Анастасия Осняч-Шустова из Украины — 12:1.
Напомним, сборная КР по вольной борьбе заняла 11-е место чемпионата мира.
Сборная Кыргызстана по женской борьбе заняла шестое место на чемпионате мира в Осло.