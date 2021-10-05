Айпери Медет кызы в полуфинале чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла схватку 1/4 финала на чемпионате мира по борьбе.

Она оказалась сильнее Марины Суровцевой из России — 10.0. Айпери Медет кызы потребовалось для победы меньше двух минут.

Ранее в весовой категории до 76 килограммов она победила Марию Оряшкову из Болгарии — 10:0.

Накануне борец из Кыргызстана Алибек Осмонов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, а Айсулуу Тыныбекова и Эрназар Акматалиев вышли в финал турнира. Встречи вечернего блока начнутся в 22.00.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе. Начали чемпионат с 3 октября вольники, затем, с 4 октября идут соревнования по женской борьбе. Завершат соревнования борцы греко-римского стиля — с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.