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Спорт

Сын советника Садыра Жапарова претендует на пост генсека Футбольного союза

На пост генерального секретаря Кыргызского футбольного союза претендует сын советника президента страны Медета Букуева. Об этом 24.kg сообщили источники в КФС.

По их данным, Нурдин Букуев может стать генсеком Футбольного союза. Выборы состоятся 11 октября. Будут выбирать президента союза и его генсека.

Отметим, что прежний генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медер Сыдыков баллотируется на пост президента организации.

Ранее зять бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Семетей Султанов подтвердил, что также собирается участвовать в выборах на пост президента Футбольного союза.
Ссылка: https://24.kg/sport/209267/
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