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Спорт

Кыргызстанский борец Эрназар Акматалиев в финале чемпионата мира

Фото кадр из трансляции

Эрназар Акматалиев в весовой категории 70 килограммов по вольной борьбе вышел в финал чемпионата мира.

Он был сильнее спортсмена из России Евгения Жербаева — 9:5.

Отметим, в Осло российские борцы представлены под аббревиатурой RWF (Russian Wrestling Federation).

Ранее кыргызстанец выиграл схватки со спортсменами из Армении — 11:2, Шри-Ланки — 10:0 и Ирана — 8:7.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по борьбе. Начали его с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат их борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/209264/
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