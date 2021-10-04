Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата мира по борьбе

Айсулуу Тыныбекова в весовой категории до 62 килограммов вышла в финал чемпионата мира по борьбе.

В 1/2 финала она одолела Илону Прокопевнюк из Украины — 5:2.

Ранее она выиграла у Вероники Ивановой из Беларуси и японки Ноноки Озаки.

Отметим, кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в полуфинал турнира.

Сегодня на чемпионате мира по борьбе в Осло Алибек Осмонов проведет схватку за бронзовую медаль.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе. Начали чемпионат с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат их борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.