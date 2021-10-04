22:18
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Спорт

Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата мира по борьбе

Фото кадр из трансляции. Айсулуу Тыныбекова

Айсулуу Тыныбекова в весовой категории до 62 килограммов вышла в финал чемпионата мира по борьбе.

В 1/2 финала она одолела Илону Прокопевнюк из Украины — 5:2.

Ранее она выиграла у Вероники Ивановой из Беларуси и японки Ноноки Озаки.

Отметим, кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в полуфинал турнира.

Сегодня на чемпионате мира по борьбе в Осло Алибек Осмонов проведет схватку за бронзовую медаль.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе. Начали чемпионат с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат их борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/209262/
просмотров: 615
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанский борец Эрназар Акматалиев в финале чемпионата мира
Кыргызстанский борец Эрназар Акматалиев в полуфинале чемпионата мира
Айсулуу Тыныбекова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе
Кыргызстанский борец Эрназар Акматалиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира
Болеем за наших. На чемпионате мира по борьбе кыргызстанец побьется за бронзу
Айсулуу Тыныбекова выиграла первый бой на чемпионате мира по борьбе
Борец Эрназар Акматалиев выиграл первый бой на чемпионате мира
Сегодня у Айсулуу Тыныбековой на чемпионате мира по борьбе первая схватка
Объединенный мир борьбы выпустил видео с тренировкой Айсулуу Тыныбековой
Кто поедет на чемпионат мира по борьбе от Кыргызстана
Популярные новости
Надеюсь, государство однажды поддержит... Дарья Маслова покидает большой спорт Надеюсь, государство однажды поддержит... Дарья Маслова покидает большой спорт
Объединенный мир борьбы выпустил видео с&nbsp;тренировкой Айсулуу Тыныбековой Объединенный мир борьбы выпустил видео с тренировкой Айсулуу Тыныбековой
Пора на&nbsp;покой? Реакция соцсетей на&nbsp;проигрыш Антонины Шевченко Пора на покой? Реакция соцсетей на проигрыш Антонины Шевченко
Сегодня у&nbsp;Айсулуу Тыныбековой на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе первая схватка Сегодня у Айсулуу Тыныбековой на чемпионате мира по борьбе первая схватка
Бизнес
Digital week&nbsp;&mdash; 2021&nbsp;в цифрах и&nbsp;фактах Digital week — 2021 в цифрах и фактах
Официальное заявление Somo.kg в&nbsp;связи с&nbsp;ситуацией вокруг компании Официальное заявление Somo.kg в связи с ситуацией вокруг компании
&laquo;Керемет Банк&raquo; запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса «Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса
Инновационный метод лечения рака простаты в&nbsp;Acıbadem Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem
4 октября, понедельник
22:05
В Китае предупредили о появлении нового «вируса Х» В Китае предупредили о появлении нового «вируса Х»
21:41
В Бишкеке пройдет социальный книжный форум. Приглашают всех желающих
21:38
Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата мира по борьбе
21:20
Филькина грамота. Бишкекчанка получила сомнительный счет за коммунальные услуги
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 октября: без осадков