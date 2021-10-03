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Спорт

С благодарностью. Акжол Махмудов подарил своему тренеру автомобиль

Серебряный призер Олимпиады в Токио Акжол Махмудов подарил своему тренеру автомобиль Lexus GX 460. Об этом 24.kg сообщили его друзья.

По их словам, спортсмен решил отблагодарить Мейрамбека Ахметова, вместе с которым они прошли нелегкие испытания на пути к победе на Олимпийских играх.

Сам тренер олимпийца сейчас находится в Норвегии, где обслуживает в качестве рефери чемпионат мира по спортивной борьбе.

Ранее президент Садыр Жапаров наградил серебряных призеров Олимпиады в Токио Айсулуу Тыныбекову и Акжола Махмудова орденом «Манас» II степени. Они также получили по 10 миллионов сомов и автомобили Toyota RAV-4.

Сам Акжол Махмудов также помогает нуждающимся и принимает участие в благотворительных акциях.
Ссылка: https://24.kg/sport/209121/
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