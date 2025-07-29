Два призера Игр-2024 из Кыргызстана выступят в Польше в новых весовых категориях

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе отправилась на международный турнир Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open, который стартует в Варшаве (Польша) 30 июля.

Фото из архива. Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков выступят в новых весовых категориях

Известно, что Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков выступят в новых весовых категориях — до 82 и 63 килограммов соответственно.

Нашу страну будут представлять двукратный призер Олимпийских игр (Токио и Париж) Акжол Махмудов, бронзовые призеры Олимпийских игр в Париже Жоламан Шаршенбеков и Узур Жусупбеков, бронзовый призер чемпионата мира Амантур Исмаилов, бронзовый призер Азиатских игр Раззак Бейшекеев, обладатель золотой медали молодежного чемпионата мира Асан Жанышов, призеры чемпионатов Азии Улан Муратбек уулу, Акыл Сулайманов и Эрлан Манатбеков.

Это первые после Игр-2024 большие соревнования борцов, когда кыргызстанцы выйдут на ковер. Исключением стал Узур Жусупбеков, который в этом году принял участие в рейтинговом турнире Ulaanbaatar Open, завоевав золото.