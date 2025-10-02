14:48
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Спорт

Акжол Махмудов будет бороться за победу в турнире Борцовской лиги — PWL в Москве

Очередной турнир профессиональной Борцовской лиги — PWL 10 состоится в Москве 8 ноября. В нем примет участие двукратный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Акжол Махмудов, сообщили организаторы.

из архива
Фото из архива. Акжол Махмудов будет бороться за победу в турнире Борцовской лиги — PWL в Москве

Отмечается, что в рамках турнира пройдут 10 топовых схваток лучших борцов мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Свое участие подтвердили двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев (Россия), олимпийский чемпион Заур Угуев (Россия), а также Акжол Махмудов (Кыргызстан). Их соперники будут объявлены после чемпионата мира.

Кыргызстанец будет бороться за победу в весовой категории до 82 килограммов.

Напомним, ранее Акжол Махмудов уже принимал участие в турнирах PWL. Он одержал две победы над Романом Власовым из России и Ибрагимом Ганемом из Франции.

Борцовская лига Поддубного (Poddubny Wrestling League) — профессиональная борцовская лига, созданная в 2022 году в России. Название дано в честь легендарного российского борца Ивана Поддубного — первого шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе.
Ссылка: https://24.kg/sport/345691/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Два призера Игр-2024 из Кыргызстана выступят в Польше в новых весовых категориях
Акжол Махмудов Германиянын клубдук чемпионатынын жеңүүчүсү болду
Акжол Махмудов — победитель клубного чемпионата Германии
От Олимпиады до Игр кочевников: звездные достижения Кыргызстана
Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и в личной жизни
Акжол Махмудов стартовал с победы в клубном чемпионате Германии
Мэрия города Ош подарила трехкомнатную квартиру боксеру Мунарбеку Сейитбек уулу
Переживал больше за него, чем за себя. Демеу Жадраев об Акжоле Махмудове
Олимпиада в Париже. Акжол Махмудов ответил, почему не смог завоевать золото
Олимпиада-2024. Президент поздравил Акжола Махмудова и Узура Жусупбекова
Популярные новости
Спортсменка Айпери Медет кызы сохранила первую строчку мирового рейтинга Спортсменка Айпери Медет кызы сохранила первую строчку мирового рейтинга
Валентина Шевченко поделилась фото со&nbsp;съемок сериала &laquo;Список смертников&raquo; Валентина Шевченко поделилась фото со съемок сериала «Список смертников»
Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в&nbsp;UFC с&nbsp;Джеком Херманссоном Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном
Лига чемпионов. &laquo;Реал Мадрид&raquo; полностью выкупил отель InterContinental в&nbsp;Алматы Лига чемпионов. «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алматы
Бизнес
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
Медицина нового уровня: в&nbsp;Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
2 октября, четверг
14:41
Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об участии в парламентских выборах Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об участии...
14:38
Садыр Жапаров: депутатские кресла по $1 миллиону больше не продаются
14:32
Государству возвращены 10 гектаров земель сельхозназначения в Джети-Огузе
14:25
Доклад Госдепа США о торговле людьми: Кыргызстан остается в списке наблюдения
14:22
В Оше устанавливают флагшток, открытие приурочат ко Дню города