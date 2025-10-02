Очередной турнир профессиональной Борцовской лиги — PWL 10 состоится в Москве 8 ноября. В нем примет участие двукратный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Акжол Махмудов, сообщили организаторы.

Фото из архива. Акжол Махмудов будет бороться за победу в турнире Борцовской лиги — PWL в Москве

Отмечается, что в рамках турнира пройдут 10 топовых схваток лучших борцов мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Свое участие подтвердили двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев (Россия), олимпийский чемпион Заур Угуев (Россия), а также Акжол Махмудов (Кыргызстан). Их соперники будут объявлены после чемпионата мира.

Кыргызстанец будет бороться за победу в весовой категории до 82 килограммов.

Напомним, ранее Акжол Махмудов уже принимал участие в турнирах PWL. Он одержал две победы над Романом Власовым из России и Ибрагимом Ганемом из Франции.

Борцовская лига Поддубного (Poddubny Wrestling League) — профессиональная борцовская лига, созданная в 2022 году в России. Название дано в честь легендарного российского борца Ивана Поддубного — первого шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе.