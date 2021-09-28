В Федерации хоккея Кыргызстана рассказали о практике набора в сборную легионеров

Легионеров в сборной Кыргызстана по хоккею сейчас нет. Об этом на пресс-конференции сообщил президент федерации этого вида спорта КР Анвар Оморканов.

«Легионеры — это, те кто играет с заграничным паспортом по контракту. Сейчас у нас все — граждане Кыргызстана. Да, лет пять-шесть назад мы набирали легионеров, потому что нашим ребятам нужно было расти профессионально. И эта практика показала очень хорошие результаты. Наши спортсмены теперь сами могут достойно представлять страну на международной арене», — сказал он.

По его словам, в марте 2022 года в Кыргызстане планируется чемпионат мира в четвертом дивизионе с участием шести стран, который должен был пройти в Бишкеке 3-5 марта 2020 года. Кроме того, молодежная команда КР поедет в январе в Мексику на ЧМ в третьем дивизионе.