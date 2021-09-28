13:15
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Спорт

В Федерации хоккея Кыргызстана рассказали о практике набора в сборную легионеров

Легионеров в сборной Кыргызстана по хоккею сейчас нет. Об этом на пресс-конференции сообщил президент федерации этого вида спорта КР Анвар Оморканов.

«Легионеры — это, те кто играет с заграничным паспортом по контракту. Сейчас у нас все — граждане Кыргызстана. Да, лет пять-шесть назад мы набирали легионеров, потому что нашим ребятам нужно было расти профессионально. И эта практика показала очень хорошие результаты. Наши спортсмены теперь сами могут достойно представлять страну на международной арене», — сказал он.

По его словам, в марте 2022 года в Кыргызстане планируется чемпионат мира в четвертом дивизионе с участием шести стран, который должен был пройти в Бишкеке 3-5 марта 2020 года. Кроме того, молодежная команда КР поедет в январе в Мексику на ЧМ в третьем дивизионе.
Ссылка: https://24.kg/sport/208536/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
На турнир по хоккею в Кыргызстан ожидается приезд команд из США и Чехии
Вице-президентство в IIHF — огромное достижение для Кыргызстана
Вице-президентом Международной федерации хоккея избран Айваз Оморканов
В Бишкеке определились победители международного турнира по хоккею
В Бишкеке состоится международный турнир по хоккею
Хоккеисты России проиграли в 1/4 финала чемпионата мира канадцам. Видеообзор
Эффектный гол сборной России забили канадцы на чемпионате мира по хоккею
Хоккеист «Динамо» попал в реанимацию после удара шайбой
В Канаде хоккейный матч длился больше 10 дней и стал новым рекордом
Александр Овечкин признан лучшим снайпером в истории НХЛ по версии болельщиков
Популярные новости
Победа нокаутом. Валентина Шевченко защитила титул UFC в&nbsp;шестой раз Победа нокаутом. Валентина Шевченко защитила титул UFC в шестой раз
Лучший боец в&nbsp;истории UFC Джон Джонс арестован по&nbsp;обвинению в&nbsp;домашнем насилии Лучший боец в истории UFC Джон Джонс арестован по обвинению в домашнем насилии
Валентина Шевченко vs&nbsp;Лорен Мерфи. Опубликовано превью боя Валентина Шевченко vs Лорен Мерфи. Опубликовано превью боя
Плыть, ехать и&nbsp;бежать. На&nbsp;Иссык-Куле прошел чемпионат Азии по&nbsp;триатлону Плыть, ехать и бежать. На Иссык-Куле прошел чемпионат Азии по триатлону
Бизнес
Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в&nbsp;Нарынской области Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в Нарынской области
Никотин вызывает рак, считает обыватель. А&nbsp;что говорят ученые и&nbsp;эксперты Никотин вызывает рак, считает обыватель. А что говорят ученые и эксперты
На&nbsp;улице 9&nbsp;Января в&nbsp;Бишкеке природный газ подадут в&nbsp;течение завтрашнего дня На улице 9 Января в Бишкеке природный газ подадут в течение завтрашнего дня
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
28 сентября, вторник
13:14
На турнир по хоккею в Кыргызстан ожидается приезд команд из США и Чехии На турнир по хоккею в Кыргызстан ожидается приезд коман...
13:11
Снимаем напряжение. Вице-мэр Бишкека о причинах поднятия тарифов на проезд
13:02
Пожилые Кыргызстана до 15 октября могут пройти бесплатный медосмотр
12:41
Для зараженных COVID-19 свободна 371 койка в медучреждениях Бишкека
12:34
Тариф на проезд. Кадыр Атамбаев критикует мэрию Бишкека и грозит подать в суд