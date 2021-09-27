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Спорт

Конор Макгрегор Валентине Шевченко: Ты — потрясающая!

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на победу Валентины Шевченко на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Валентина, ты великолепна!» — поздравил он уроженку Кыргызстана.

Валентина Шевченко победила американку Лорен Мерфи в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 266 в Лас-Вегасе.

Она в шестой раз защитила пояс чемпионки организации. Всего на счету девушки-бойца 22 победы при трех поражениях.

Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.
Ссылка: https://24.kg/sport/208454/
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