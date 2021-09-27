Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на победу Валентины Шевченко на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Валентина, ты великолепна!» — поздравил он уроженку Кыргызстана.

Great night of fights. Valentina you are tremendous! @ufc #TheBullet — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 26, 2021

Валентина Шевченко победила американку Лорен Мерфи в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 266 в Лас-Вегасе.

Она в шестой раз защитила пояс чемпионки организации. Всего на счету девушки-бойца 22 победы при трех поражениях.

Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.