Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на победу Валентины Шевченко на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Валентина, ты великолепна!» — поздравил он уроженку Кыргызстана.
Валентина Шевченко победила американку Лорен Мерфи в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 266 в Лас-Вегасе.
Она в шестой раз защитила пояс чемпионки организации. Всего на счету девушки-бойца 22 победы при трех поражениях.
Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.