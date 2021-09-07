2:0. В Кубке трех наций по футболу сборная Кыргызстана забила команде Бангладеш

Сборная Кыргызстана забила второй гол команде из Бангладеш в Кубке трех наций по футболу. Матч проходит на стадионе имени Долона Омурзакова.

Алимардон Шукуров отправил мяч в ворота соперника на 39-й минуте.

Первый мяч оказался в сетке гостей на 10-й минуте. Забил Эльдар Молдожунусов.

Напомним, 2 сентября команда «Ак-Шумкар» выиграла команду Палестины со счетом 1:0. В свою очередь футболисты Палестины оказались сильнее сборной Бангладеш.

В Кыргызстане со 2 по 7 сентября проходит международный турнир по футболу «Кубок трех наций». Это товарищеское соревнование впервые проводят в нашей стране. Участники — национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш.

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