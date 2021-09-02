Рафаэль Физиев поднялся еще на одну строчку в рейтинге UFC

Боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев в своей весовой категории поднялся на одну ступень в рейтинге бойцов UFC. Список обновлен на сайте ufc.com.

Теперь он занимает 13-е место.

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Месяц назад кыргызстанец занял 14-е место в рейтинге легкого дивизиона.

Напомним, 8 августа в Лас-Вегасе завершился бой кыргызстанца Рафаэля Физиева и американца Бобба Грина. Бойцы смешанных единоборств в легком весе встретились в поединке UFC 265. Итог встречи — 3:1 в пользу Рафаэля.

В декабре 2020 года кыргызстанец победил в поединке представителя Бразилии Ренато Мойкано, отправив его в нокаут в первом раунде.