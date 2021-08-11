Рафаэль Физиев вошел в топ-15 бойцов UFC

Боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев в своей весовой категории вошел в топ-15 бойцов UFC. Рейтинг обновлен на сайте ufc.com.

Кыргызстанец занял 14-е место в рейтинге легкого дивизиона.

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Напомним, 8 августа в Лас-Вегасе завершился бой кыргызстанца Рафаэля Физиева и американца Бобба Грина. Бойцы смешанных единоборств в легком весе встретились в поединке UFC 265. Итог поединка — 3:1 в пользу Рафаэля.

В декабре 2020 года кыргызстанец победил в поединке с представителем Бразилии Ренато Мойкано, отправив его в нокаут в первом раунде.