В сентябре в Казани пройдут Первые игры стран СНГ. Кыргызстан участвует

С 4 по 11 сентября в Казани пройдут Первые игры стран СНГ. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, в соревнованиях будут участвовать примерно 1 тысяча 500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 10 стран СНГ, в том числе из Кыргызстана. Атлеты будут состязаться в 16 видах спорта, среди которых мини-футбол, бокс, художественная гимнастика, стендовая стрельба и другое. Всего спортсмены разыграют 184 комплекта наград.

Церемонии открытия и закрытия игр пройдут в Деревне Универсиады. Логотипом предстоящих игр стало изображение жар-птицы, а официальным талисманом — барс.