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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу пропустила гол от Японии

Сборная Кыргызстана по футболу пропустила мяч от команды Японии.

Гол забит на 27-й минуте матча с пенальти, назначенного в ворота кыргызстанцев за игру рукой.

Сборная Японии является безоговорочным лидером группы с 21 очком.

За всю историю личных встреч команды провели только два матча, оба сборная Кыргызстана проиграла.

Игру можно посмотреть на сайте 24.kg.

В первой игре в Японии подопечные Александра Крестинина 7 июня сыграли со сборной Монголии и уступили со счетом 0:1, во второй выиграли у команды Мьянмы — 8:1.
Ссылка: https://24.kg/sport/197756/
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