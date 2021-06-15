Сборная Кыргызстана по футболу пропустила гол от Японии

Сборная Кыргызстана по футболу пропустила мяч от команды Японии.

Гол забит на 27-й минуте матча с пенальти, назначенного в ворота кыргызстанцев за игру рукой.

Сборная Японии является безоговорочным лидером группы с 21 очком.

За всю историю личных встреч команды провели только два матча, оба сборная Кыргызстана проиграла.

Игру можно посмотреть на сайте 24.kg.

В первой игре в Японии подопечные Александра Крестинина 7 июня сыграли со сборной Монголии и уступили со счетом 0:1, во второй выиграли у команды Мьянмы — 8:1.