Сборная Кыргызстана по футболу играет с Японией. Прямой эфир

Сборная Кыргызстана по футболу в городе Суйта (Япония) проводит матч в рамках отборочного раунда чемпионата мира.

В 16.25 началась игра с Японией. Отечественная команда на поле в белой форме.

Сборная Японии является безоговорочным лидером группы с 21 очком.

За всю историю личных встреч команды провели только два матча, оба сборная Кыргызстана проиграла.

В первой игре в Японии подопечные Александра Крестинина 7 июня сыграли со сборной Монголии и уступили со счетом 0:1, во второй выиграли у команды Мьянмы — 8:1.