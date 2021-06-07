Защитник и капитан Национальной сборной Кыргызстана по футболу Валерий Кичин пропустит сегодняшний матч Кыргызстан — Монголия по причине дисквалификации. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

«В домашнем матче против сборной Таджикистана Кичин получил две желтые карточки и решением Дисциплинарного комитета ФИФА будет вынужден пропустить предстоящий матч с Монголией. На матче обязательство капитана возьмет на себя Мирлан Мурзаев», — уточнили в Футбольном союзе.

Фото Кыргызского футбольного союза. Валерий Кичин

Днем ранее, напомним, тренер команды Александр Крестинин сообщил о срыве подготовки сборной к отбору на чемпионат мира — 2022. Из-за волокиты принимающей стороны в Японии команда смогла провести только одну предматчевую тренировку в неполном составе.

Отметим, сборная Кыргызстана занимает третье место в группе F. Она должна провести в Японии три завершающих матча второй стадии отбора на чемпионат мира — 2022.

Сегодня предстоит первая игра с командой Монголии. Подопечные Александра Крестинина должны сыграть также с Мьянмой — 11 июня и Японией — 15 июня.