Кубок АФК. Футбольный клуб «Дордой» выиграл «Равшан» из Таджикистана

Клуб «Дордой» (Кыргызстан) выиграл у команды «Равшан» (Таджикистан) в групповом этапе Кубка Азиатской конфедерации футбола. Матч состоялся в городе Бишкеке.

Встреча закончилась со счетом 3:0.

Напомним, «Дордой» потерял шансы выхода в следующий тур Кубка АФК, проиграв 17 мая «Ахалу» (Туркменистан), который и стал победителем группы.

Чемпион Кыргызстана выступал в группе Е. Помимо «Дордоя» в ней вице-чемпион Туркменистана «Ахал» и обладатель Кубка Таджикистана «Равшан». Матчи проходили в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова без зрителей.

«Алай» играл в группе F. Проиграв две встречи, он также вылетел из турнира. Сегодня кыргызстанскому клубу предстоит матч с «Худжандом».

Кубок АФК — второй по значимости клубный турнир в Азии.