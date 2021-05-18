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Спорт

Стартует Кубок Кыргызстана по футболу среди женских команд Национальной лиги

Завтра стартуют игры Кубка страны по футболу среди женских команд Национальной лиги. Об этом сообщается на сайте Кыргызского футбольного союза.

19 мая встретятся:

  • «Каракол-Иссык-Куль» — «NITRO-ДЮСШ» (игра пройдет в Караколе);
  • «СДЮШОР СИ-Алга» — «Джети-Огуз» (игра пройдет в Бишкеке).

В розыгрыше кубка примут участие семь команд, которые разделены на две группы по географическим признакам.

Зона «А»:

  • «СДЮШОР СИ-Алга» (Бишкек);
  • «NITRO-ДЮСШ» (Кант);
  • «Джети-Огуз» (Иссык-Кульская область);
  • «Каракол-Иссык-Куль» (Иссык-Кульская область).

Зона «Б»:

  • «Юность» (Майлуу-Суу);
  • «Нур-Баткен» (Баткен);
  • «Шахтер» (Кызыл-Кия).

Действующим обладателем Кубка КР по футболу среди женских команд Национальной лиги является столичная команда «Азалия-СДЮШОР-СИ».
Ссылка: https://24.kg/sport/194221/
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