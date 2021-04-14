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Спорт

Он вне футбола. Тренер сборной не ответил, завершил ли карьеру Виталий Люкс

«Нападающий сборной Кыргызстана Виталий Люкс больше не занимается футболом», — заявил главный тренер команды Александр Крестинин на пресс-завтраке.

Он не смог однозначно ответить на вопрос, завершил ли Люкс свою карьеру.

«Ситуацией владеем на 100 процентов. Когда он завершит карьеру, думаю, должен сказать сам. У Виталика сейчас нет никакой деятельности, связанной с футболом. Я пока не говорю, что он завершает. Он сейчас вне футбола, там игр нет, жить-то надо, я все понимаю», — сказал Александр Крестинин.

Журналисты задали тренеру уточняющий вопрос, включен ли Виталий Люкс в расширенный состав сборной.

«В списке есть все, кто может ходить, играть, тренироваться. Футболистами не разбрасываемся», — ответил он.
Ссылка: https://24.kg/sport/190070/
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Он вне футбола. Тренер сборной не ответил, завершил ли карьеру Виталий Люкс