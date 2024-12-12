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Спорт

Прокуратура Швеции закрыла расследование против футболиста Килиана Мбаппе

Прокуратура Швеции закрыла расследование против футболиста Килиана Мбаппе, которого подозревали в изнасиловании. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Eric Alonco
Фото Eric Alonco. Прокуратура Швеции закрыла расследование против футболиста Килиана Мбаппе

Старший прокурор Марина Чиракова посчитала, что в деле против нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» недостаточно доказательств для дальнейшего продолжения следствия.

О подозрениях в отношении Килиана Мбаппе стало известно в середине октября. Полиция получила сообщение об изнасиловании от женщины, вместе с которой футболиста видели в одном из ночных клубов города. При даче показаний в полиции она указала на Мбаппе как на человека, который якобы изнасиловал ее.

Килиан Мбаппе — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции. Признан одним из лучших игроков мира. Чемпион мира и лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года. На чемпионате мира 2022-го стал лучшим бомбардиром (восемь голов).
В финале чемпионата мира 2022 года сделал хет-трик в ворота Аргентины, но Франция уступила в серии пенальти.
Ссылка: https://24.kg/sport/313991/
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