Сколько заработал Криштиану Роналду в 2025 году, подсчитал Forbes

Криштиану Роналду снова стал самым высокооплачиваемым футболистом. Согласно рейтингу 2025 года, составленному журналом Форбс, игрок сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» заработал за год $280 миллионов, пишет НСН.

Более чем в два раза от него отстал аргентинец Лионель Месси — $130 миллионов. Топ три замкнул выступающий за «Аль-Иттихад» француз Карим Бензема — $104 миллиона.

Также в топ-10 попали Килиан Мбаппе ($95 миллионов), Эрлинг Холанд ($80 миллионов), Винисиус ($60 миллионов), Мохаммед Салах ($55 миллионов), Садио Мане ($54 миллиона), Джуд Беллингем ($44 миллиона) и Ламин Ямаль ($43 миллиона).
Ссылка: https://24.kg/sport/347604/
