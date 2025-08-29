Футбол: Кыргызстан откроет турнир CAFA матчем с Туркменистаном в Ташкенте

В преддверии международного турнира CAFA Nations Cup 2025 состоялась пресс-конференция, на которой и.о. главного тренера национальной сборной Кыргызстана по футболу Урмат Абдукаимов и капитан команды Валерий Кичин ответили на вопросы журналистов. Об этом сообщали в КФС.

Уже завтра, 30 августа, сборная Кыргызстана проведет первый матч против Туркменистана. Игра пройдет на стадионе «Жар» в Ташкенте, начало — в 17.00 по местному времени.

Фото КФС. И.о. главного тренера национальной сборной КР Урмат Абдукаимов

По словам Урмата Абдукаимова, игроков ждет принципиальный и напряженный поединок:

«Для меня, как для молодого тренера, и для футболистов это возможность проявить себя и защитить честь страны. Каждый ощущает ответственность. Верю, что наша самоотдача приведет к положительному результату», — отметил он.

Капитан сборной Валерий Кичин подчеркнул, что команда качественно подготовилась к старту турнира:

«Для меня это будет первая игра против Туркменистана. Мы ждем интересного матча и надеемся подарить болельщикам положительные эмоции», — сказал он.

Тренер также добавил, что начало турнира вне официальных дат ФИФА не позволило задействовать легионеров, выступающих за зарубежные клубы. Однако это стало шансом для других игроков проявить себя.

Фото КФС. Капитан сборной КР по футболу Валерий Кичин

Кичин, отвечая на поздравления узбекских журналистов за успешное выступление в квалификации чемпионата мира, заявил, что у сборной Кыргызстана четкие цели: «Наша задача — не просто участвовать, а выйти на новый уровень. Главная цель — попасть на чемпионат мира. Впереди также Кубок Азии 2027 года в Саудовской Аравии, а турнир CAFA станет хорошей проверкой для команды».