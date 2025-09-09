22:12
Садыр Жапаров посетил матч молодежной сборной Кыргызстана против Шри-Ланки

Президент Садыр Жапаров прибыл на столичный стадион имени Долона Омурзакова, чтобы лично поддержать национальную молодежную сборную по футболу.

Сегодня кыргызстанские футболисты встретились со сверстниками из Шри-Ланки в рамках отборочного турнира Кубка Азии по футболу среди игроков до 23 лет.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов, участие президента в международных спортивных мероприятиях стало доброй традицией и знаком поддержки не только профессионального спорта, но и молодежи в целом.

Подчеркивается, что такие инициативы демонстрируют значимость здорового образа жизни, физической активности и патриотического воспитания через спорт.

Ожидается, что команда КР покажет достойную игру и порадует болельщиков.
