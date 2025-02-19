В Бишкеке прошел закрытый показ фильма о футболисте Федоре Черенкове

19 февраля 2025 года в Бишкеке прошел закрытый показ художественного фильма «Федя. Народный футболист», посвященного легендарному советскому футболисту Федору Черенкову. Об этом сообщили организаторы.
По их данным, в мероприятии приняли участие Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, ветераны спорта, любители футбола и деятели культуры.
В своей речи госсекретарь отметил, что Федор Черенков был любимым футболистом народов СССР, и подчеркнул свое восхищение его талантом и преданностью спорту.
Я тоже был его поклонником. Черенков завоевал сердца миллионов своей игрой, скромностью и преданностью родной команде. Этот фильм прекрасно передает величие его таланта и человеческих качеств.Суйунбек Касмамбетов
Фильм произвел на зрителей особое впечатление. Многие смотрели его с глубокими эмоциями, а некоторые не смогли сдержать слез. История судьбы Черенкова, его безграничная любовь к футболу и вклад в развитие советского спорта не оставили равнодушными никого.
После показа зрители поделились своими впечатлениями, отметив, что фильм имеет не только спортивную, но и большую духовную ценность. Ожидается, что в ближайшее время он будет представлен широкой аудитории.
Справка
Федор Черенков — один из ярчайших футболистов в истории советского футбола. Большую часть своей карьеры он провел в московском «Спартаке», а также играл за сборную СССР, демонстрируя выдающееся мастерство. Его стиль игры, видение поля и скромный характер сделали его народным любимцем.