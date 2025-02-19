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Общество

В Бишкеке прошел закрытый показ фильма о футболисте Федоре Черенкове

Фото организаторов показа

19 февраля 2025 года в Бишкеке прошел закрытый показ художественного фильма «Федя. Народный футболист», посвященного легендарному советскому футболисту Федору Черенкову. Об этом сообщили организаторы.

По их данным, в мероприятии приняли участие Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, ветераны спорта, любители футбола и деятели культуры.

В своей речи госсекретарь отметил, что Федор Черенков был любимым футболистом народов СССР, и подчеркнул свое восхищение его талантом и преданностью спорту.

Я тоже был его поклонником. Черенков завоевал сердца миллионов своей игрой, скромностью и преданностью родной команде. Этот фильм прекрасно передает величие его таланта и человеческих качеств.

Суйунбек Касмамбетов 

Фильм произвел на зрителей особое впечатление. Многие смотрели его с глубокими эмоциями, а некоторые не смогли сдержать слез. История судьбы Черенкова, его безграничная любовь к футболу и вклад в развитие советского спорта не оставили равнодушными никого.

После показа зрители поделились своими впечатлениями, отметив, что фильм имеет не только спортивную, но и большую духовную ценность. Ожидается, что в ближайшее время он будет представлен широкой аудитории.

Справка

Федор Черенков — один из ярчайших футболистов в истории советского футбола. Большую часть своей карьеры он провел в московском «Спартаке», а также играл за сборную СССР, демонстрируя выдающееся мастерство. Его стиль игры, видение поля и скромный характер сделали его народным любимцем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320470/
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