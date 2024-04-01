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Общество

Перестрелка в Кара-Балте. Сбежавшие сотрудники СБНОН сами пришли в ГКНБ

Оперуполномоченные службы по борьбе с наркотиками (СБНОН) по Чуйской области, сбежавшие в Кара-Балте от спецназа и сотрудников ГКНБ при задержании, добровольно сдались спецслужбе. Об этом сообщает Kaktus.media со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По ее данным, 30 марта трое оперуполномоченных сотрудников СБНОН ГУВД Чуйской области, которых пытались задержать по подозрению в вымогательстве взятки, сами явились в ГКНБ с адвокатами и сдались следственной службе.

Напомним, 19 марта 2024 года на одной из улиц Кара-Балты подставной человек встретился с сотрудниками СБНОН и передал помеченные деньги. В это время и должно было произойти задержание, однако подозреваемые что-то заметили и попытались скрыться на автомобиле. Спецназ ГКНБ открыл огонь по колесам, однако машине подозреваемых удалось скрыться. При этом сотрудники СБНОН успели выбросить помеченные деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290429/
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