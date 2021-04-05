21:44
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Спорт

Установлен новый мировой рекорд в полумарафоне

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич установила новый мировой рекорд в полумарафоне. Об этом сообщает worldathletics.org.

Читайте по теме
Кыргызстанцы завоевали четыре медали на международном марафоне в Ташкенте

26-летняя спортсменка на соревнованиях в Стамбуле преодолела дистанцию в 21 километр и 97,5 метра за 1 час 4 минуты и 2 секунды. Предыдущее достижение принадлежало эфиопке Абабель Йешане. В феврале 2020 года она пробежала полумарафон за 1 час 4 минуты и 31 секунду.

Отмечается, что впервые у женщин три спортсменки финишировали в пределах 65 минут в одном полумарафоне.

Рут Чепнгетич – чемпионка мира 2019 года в марафоне. В 2018 году она взяла серебро чемпионата мира по полумарафону.
Ссылка: https://24.kg/sport/188821/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Мусор в комплексе «Аска-Таш» убрали. Компания Nomad Sport извинилась
Марафон в Бишкеке. После забега в комплексе «Аска-Таш» осталось много мусора
Иссык-кульский марафон: организаторам нужна помощь волонтеров
Кыргызстанцы завоевали четыре медали на международном марафоне в Ташкенте
Жительница Бишкека пешком прошла от столицы до Иссык-Куля
Сборная по легкой атлетике завоевала шесть медалей на турнире в Минске
В Чолпон-Ате состоится крупный международный марафон
Мусулман Джоломанов завоевал серебряную медаль на Открытом чемпионате Украины
Юниоры-легкоатлеты примут участие в международном турнире в Минске
Легкоатлет Мусулман Джоломанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Турции
Популярные новости
Прекрасна и&nbsp;в&nbsp;платье, и&nbsp;в&nbsp;шортах. Валентина Шевченко показала неожиданный образ Прекрасна и в платье, и в шортах. Валентина Шевченко показала неожиданный образ
В&nbsp;Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе среди молодежи В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе среди молодежи
Денис Петрашов примет участие в&nbsp;Открытом чемпионате России Денис Петрашов примет участие в Открытом чемпионате России
Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за&nbsp;клуб из&nbsp;Чехии Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за клуб из Чехии
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; предлагает услуги MegaKassa для &laquo;Розничного продавца&raquo; ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»
Изменились условия работы сall-центра &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; 4444 Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
5 апреля, понедельник
21:43
В Бишкеке пройдет выставка образовательных организаций России В Бишкеке пройдет выставка образовательных организаций...
21:21
Установлен новый мировой рекорд в полумарафоне
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: ночью еще холодно
20:51
В патрульную милицию нужны сотрудники. Объявлен конкурс на вакантные должности
20:38
Не будь равнодушным. Кайрат Примбердиев выпустил социальный трек и клип