Установлен новый мировой рекорд в полумарафоне

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич установила новый мировой рекорд в полумарафоне. Об этом сообщает worldathletics.org.

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26-летняя спортсменка на соревнованиях в Стамбуле преодолела дистанцию в 21 километр и 97,5 метра за 1 час 4 минуты и 2 секунды. Предыдущее достижение принадлежало эфиопке Абабель Йешане. В феврале 2020 года она пробежала полумарафон за 1 час 4 минуты и 31 секунду.

Отмечается, что впервые у женщин три спортсменки финишировали в пределах 65 минут в одном полумарафоне.

Рут Чепнгетич – чемпионка мира 2019 года в марафоне. В 2018 году она взяла серебро чемпионата мира по полумарафону.