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Спорт

Соревнования по кок-бору, приуроченные к Ноорузу, выиграла команда «Ынтымак»

На ипподроме Чолпон-Аты в рамках конноспортивных игр, приуроченных к Ноорузу, определились победители турнира по кок-бору. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По его данным, в финале встретились команды Первой лиги «Жети-Огуз» (Иссык-Кульская область) и «Кара-Буура» (Таласская область). Со счетом 2:1 выиграла команда «Кара-Буура» и перешла в Высшую лигу.

В Высшей лиге команда «Ынтымак» (Таласская область), обыграв команду «Достук» (Ошская область) в буллите со счетом 6:5 (основной счет — 4:4), стала победителем.

Команда «Ынтымак» получила приз — 500 тысяч сомов, «Достук» — 200 тысяч. Занявшая третье место команда «Сары-Озон» из Чуйской области — 100 тысяч.

Лучшими игроками признаны Нуржан Мелисбек уулу из команды «Ынтымак» Высшей лиги и Ариет Толонов из команды «Кара-Буура» Первой лиги. Они награждены денежными призами.

Звание лучшей присвоено лошади по кличке Чемпион (команда «Жети-Огуз», Первая лига) и лошади по кличке Шахмат (команда «Достук», Высшая лига). Их хозяевам также вручили денежный приз.

Как сообщается, в 2021 году турнир по кок-бору проводился памяти Болотбека Шерниязова, Болота Шамшиева и Темира Дуйшекеева.
Ссылка: https://24.kg/sport/187238/
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