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Спорт

Хоккеист «Динамо» попал в реанимацию после удара шайбой

Хоккеист Тимур Файзутдинов попал в реанимацию после попадания в него шайбы. Об этом сообщил сайт aif.ru.

По его данным, 12 марта в Ярославле состоялся второй матч серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги, в котором местный «Локо» встречался с питерским «Динамо». Защитник «Локо» Дмитрий Тювилин, находясь в средней зоне, попытался вбросить шайбу в зону питерцев. На пути шайбы оказался 19-летний защитник «Динамо» Тимур Файзутдинов.

«Бросок не был самым сильным, и в первый момент окружающим показалось, что ничего страшного произойти не могло. Однако Тимур не смог подняться со льда, а затем и вовсе потерял сознание. Усилиями врачей и игроков обеих команд пострадавшего погрузили на носилки, после чего срочно отправили в больницу», — добавил aif.ru.
Ссылка: https://24.kg/sport/186520/
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