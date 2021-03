Congratulations to Abdysalam Kubanychbeck for a spectacular KO win



Watch #BRAVECF47 fight night live on @OkkoSport @ADSportsTV @fightnet @FiteTV, Aftonbladet, Arena Sport, Fight Nation, Insport Kazakhstan, o2TV, Bahrain Sports TV & Rest of the world https://t.co/fMntiTbleT pic.twitter.com/FIQNpAmzpu