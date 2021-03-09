Сборная по легкой атлетике завоевала шесть медалей на турнире в Минске

Сборная по легкой атлетике среди кадетов завоевала шесть медалей на традиционных международных соревнованиях по легкой атлетике и турнире по прыжкам в высоту «Мемориал Елизаветы Сосиной» (Минск). Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

У Светланы Майер золото в прыжках в длину (5.17), Калыса Таштанова — беге на 1 тысячу 500 метров (4:27.7), серебро у Анастасии Бондаренко (бег на 60 метров), бронза — у Калыса Таштанова (бег на 800 метров), Анастасии Бондаренко (бег на 200 метров) и Артема Слесаренко (бег на 60 метров с барьерами).