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Спорт

Сборная по легкой атлетике завоевала шесть медалей на турнире в Минске

Фото госагентства. Сборная Кыргызстана

Сборная по легкой атлетике среди кадетов завоевала шесть медалей на традиционных международных соревнованиях по легкой атлетике и турнире по прыжкам в высоту «Мемориал Елизаветы Сосиной» (Минск). Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

У Светланы Майер золото в прыжках в длину (5.17), Калыса Таштанова — беге на 1 тысячу 500 метров (4:27.7), серебро у Анастасии Бондаренко (бег на 60 метров), бронза — у Калыса Таштанова (бег на 800 метров), Анастасии Бондаренко (бег на 200 метров) и Артема Слесаренко (бег на 60 метров с барьерами).
Ссылка: https://24.kg/sport/185852/
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