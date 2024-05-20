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Спорт

Илью Тяпкина убрали из списка участников Олимпиады. Почему, он не знает

Кыргызстанца Илью Тяпкина убрали из списка участников Олимпийских игр в Париже. Об этом он сам рассказал в Instagram.

Напомним, 12 мая на сайте Международной федерации легкой атлетики World Аthletics был опубликован окончательный список участников марафона Игр. Лицензии получили Сардана Трофимова и Илья Тяпкин.

На днях спортсмена убрали из этого списка.

«Пранк вышел из-под контроля. Да, я был в списке участников марафона #paris202, но лишь недельку! Потом меня убрали оттуда! Не спрашивайте, как так и почему. Я не знаю. Жизнь на этом не заканчивается, и заканчивать с бегом я не планирую!» — написал он на своей странице в соцсетях.

По словам Ильи Тяпкина, «дальше будет осенний сезон, где стоят задачи на быстрый бег».

«Постараюсь так же прогрессировать и совершенствоваться. Причем не только как спортсмен, но и как тренер. И это все с прицелом на Азиатские игры, и кто знает, быть может, и Олимпиаду! Еще раз спасибо всем за поддержку, вы лучшие!» — написал он.

Напомним, у Кыргызстана пока 12 лицензий на Олимпийские игры в Париже.
Ссылка: https://24.kg/sport/294416/
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