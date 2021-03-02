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Спорт

Юный кыргызстанец установил рекорд по количеству отбитых мячей для пинг-понга

Десятилетний Нурмухаммед Ташмаматов из Кыргызстана установил рекорд по количеству отбитых мячей для пинг-понга. Видео опубликовали на одном из YouTube-каналов.

Кыргызстанец принял участие в шоу «Я почти знаменит» на российском Первом канале, где и установил рекорд. Нурмухаммед Ташмаматов за минуту смог отбить нунчаками 49 мячей. Рекорд мальчика официально зафиксировало международное агентство.

Напомним, Нурмухаммед Ташмаматов в шестилетнем возрасте покорил российское шоу Максима Галкина «Лучше всех». Тогда мальчик рассказал, что он из Джалал-Абадской области и в будущем планирует стать киноактером. Восточным единоборствам его учит бывший спортсмен Алишер Сыдыков. А обращаться с нунчаками мальчика научил его отец Асылбек Урмонов.
Ссылка: https://24.kg/sport/185095/
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