Матчи Кубка Азиатской футбольной конфедерации состоятся в Бишкеке в мае

Централизованный турнир Кубка Азиатской футбольной конфедерации — 2021 в группа E, в которой по итогам жеребьевки оказался «Дордой», пройдет в Бишкеке с 14 по 20 мая. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

В группе с чемпионом Кыргызстана находятся обладатель Кубка Таджикистана «Равшан» и вице-чемпион Туркменистана «Ахал».

Матчи в группе F пройдут в Душанбе, там сыграют обладатель Кубка Кыргызстана «Алай», вице-чемпион Таджикистана «Худжанд», чемпион Туркменистана «Алтын Асыр» и либо АГМК, или «Насаф» из Узбекистана (в зависимости от успешности квалификации в Лигу чемпионов АФК).

Победители групп Центральной зоны Кубка АФК — 2021 сыграют в зональном финале, который будет состоять из двух матчей и пройдет 11 и 25 августа.

Расписание игр:

Группа E

14 мая: «Ахал» (Туркменистан) — «Равшан» (Таджикистан);

17 мая: «Дордой» (Кыргызстан) — «Ахал» (Туркменистан);

20 мая: «Равшан» (Таджикистан) — «Дордой» (Кыргызстан).



Группа F