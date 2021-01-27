18:00
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Спорт

Олимпийские игры в Токио. Кыргызстан планирует завоевать три медали

Кыргызстанские спортсмены планируют завоевать три медали Олимпиады в Токио. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Шабданбаев на заседании коллегии ведомства.

Читайте по теме
Олимпийские игры в Токио. В правительстве обсудили подготовку наших спортсменов

«Мы обязаны создать все необходимые условия, чтобы спортсмены завоевали медали. До Олимпийских игр им еще предстоит участие в лицензионных турнирах. В целом мы планируем завоевать 21 лицензию по 13 видам спорта и три медали на Олимпийских играх. По паралимпийским видам спорта мы планируем завоевать не менее трех лицензий и призовое место», — сказал он.

Канат Шабданбаев отметил, что в 2021 году госагентство приложит все усилия для завершения реконструкции бассейна Дворца спорта, малой спортивной арены и строительства центра подготовки сборных команд. Будет продолжена работа по развитию регионов, в частности, по оснащению компьютерной техникой, спортивным инвентарем и оборудованием.

Лицензии на Олимпиаду уже завоевали легкоатлетка Мария Коробицкая, Айсулуу Тыныбекова и Атабек Азисбеков (спортивная борьба), Дарья Маслова и Юлия Андреева (легкая атлетика, марафонский бег) и Денис Петрашов (плавание).
Ссылка: https://24.kg/sport/181406/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиаде московского технологического вуза
Ахмед Анарбаев: Я случайно пришел в спорт, но доплыл до Олимпиады в Мексике
Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиадах Питерского университета
Внук Алмазбека Атамбаева получил еще одну награду на конкурсе по математике
Кыргызстанка Мария Коробицкая завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио
В Кыргызстане пройдет олимпиада по математике для учащихся 6-11-х классов
Учеников кыргызстанских школ приглашают поучаствовать в дистанционной олимпиаде
Кыргызские школьники выиграли три медали на математической олимпиаде в Македонии
WADA пригрозило США отстранением спортсменов от Олимпийских игр
Где наши стадионы, бассейны, велотреки. Шаршен Касенов о проблемах спорта страны
Популярные новости
Ахмед Анарбаев: Я&nbsp;случайно пришел в&nbsp;спорт, но&nbsp;доплыл до&nbsp;Олимпиады в&nbsp;Мексике Ахмед Анарбаев: Я случайно пришел в спорт, но доплыл до Олимпиады в Мексике
Конор Макгрегор стал героем мемов после поражения от&nbsp;Дастина Порье Конор Макгрегор стал героем мемов после поражения от Дастина Порье
Боксер из&nbsp;Кыргызстана выиграл бой на&nbsp;турнире RCC Boxing Promotions Боксер из Кыргызстана выиграл бой на турнире RCC Boxing Promotions
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Бизнес
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
27 января, среда
17:51
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан прибыл в Кыргызстан Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан п...
17:49
В Кочкорском районе задержали мужчину за убийство сожительницы
17:47
Дело Белизгейта. Абдиля Сегизбаева водворили в СИЗО ГКНБ
17:45
Генпрокурор объяснил, почему глава аппарата президента будет возглавлять кабмин
17:37
Олимпийские игры в Токио. Кыргызстан планирует завоевать три медали