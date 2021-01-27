Олимпийские игры в Токио. Кыргызстан планирует завоевать три медали

Кыргызстанские спортсмены планируют завоевать три медали Олимпиады в Токио. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Шабданбаев на заседании коллегии ведомства.

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«Мы обязаны создать все необходимые условия, чтобы спортсмены завоевали медали. До Олимпийских игр им еще предстоит участие в лицензионных турнирах. В целом мы планируем завоевать 21 лицензию по 13 видам спорта и три медали на Олимпийских играх. По паралимпийским видам спорта мы планируем завоевать не менее трех лицензий и призовое место», — сказал он.

Канат Шабданбаев отметил, что в 2021 году госагентство приложит все усилия для завершения реконструкции бассейна Дворца спорта, малой спортивной арены и строительства центра подготовки сборных команд. Будет продолжена работа по развитию регионов, в частности, по оснащению компьютерной техникой, спортивным инвентарем и оборудованием.

Лицензии на Олимпиаду уже завоевали легкоатлетка Мария Коробицкая, Айсулуу Тыныбекова и Атабек Азисбеков (спортивная борьба), Дарья Маслова и Юлия Андреева (легкая атлетика, марафонский бег) и Денис Петрашов (плавание).