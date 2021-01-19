Эксперт ВОЗ допустил повторный перенос чемпионата по футболу Евро-2020

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Сантьяго Мас-Кома выразил мнение, что чемпионат Европы — 2020 может быть вновь перенесен. Об этом сообщает sports.ru.

Турнир должен был пройти летом 2020 года, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

«Смогут ли вакцины остановить это распространение — все еще большой вопрос. Мы знаем, что вакцинированные люди по-прежнему восприимчивы к инфекции, и они, вероятно, также смогут заражать окружающих. До сих пор мы точно не знаем, смогут ли вакцины снизить скорость распространения болезни и, если это произойдет, в какой степени», — отметил Сантьяго Мас-Кома.

Он отметил, что вовлечен в организацию масштабных мероприятий, запланированных на июль-август 2021 года. «Во всех этих случаях мы пришли к выводу, что нынешнее ключевое слово — это неуверенность, и что нынешнее развитие пандемии не дает оснований для оптимизма. Таким образом, во всех случаях мы думаем о плане «Б», то есть новой отсрочке соревнований», — отметил он.

Эксперт добавил, что обсуждается возможность очередного переноса Олимпийских игр в Токио. И это несмотря на то, что в Японии вторая волна COVID-19 проходит с довольно низкими показателями заболеваемости.

«Решение проблемы зависит не только от эпидемиологической ситуации в конкретной стране, но и от того, как долго люди будут банально бояться летать. Мы знаем случаи заражения в самолете, несмотря на то, что все пассажиры были протестированы перед взлетом», — сказал он.

Сантьяго Мас-Кома добавил, что в любом случае не стал отметать возможность новой отсрочки. «В конце концов нельзя исключать возможность новых строгих локдаунов в некоторых странах, даже с учетом того, какие катастрофические экономические и социальные последствия принесут эти меры», — заявил эксперт.