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Спорт

Появилась фотография сына Ташиева в форме испанского футбольного клуба «Леванте»

15-летний сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Эмир-Хан Кыдыршаев в эти дни проходит просмотр в испанском клубе «Леванте». Кыргызский футбольный союз опубликовал снимок парня в форме с клубной символикой.

«Прежде он 1,5 года обучался в Академии имени прославленного итальянского футболиста Паоло Росси и полгода пробыл в расположении клуба «Перуджа», выступающего в серии «Б» чемпионата Италии. До отъезда из Кыргызстана занимался на базе столичного футбольного клуба «Илбирс». В случае успешного прохождения просмотра Эмир-Хан Кыдыршаев может стать первым кыргызстанцем, выступающим в испанской Ла Лиге. Пожелаем успехов Эмир-Хану», — напомнили в футбольном союзе.

из интернета
Фото из интернета. Эмир-Хан Кыдыршаев (крайний справа)

Отметим, что «Леванте» — профессиональный футбольный клуб из Валенсии, основанный в 1909-м. В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в чемпионате Испании.

Напомним также, что в начале января Камчыбек Ташиев в соцсетях сообщил, что его сын приглашен на просмотр.
Ссылка: https://24.kg/sport/180120/
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